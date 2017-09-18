В Петербурге таксист напал на клиента с ножом

18 марта, в Петербурге, таксист напал на мужчину с ножом. О происшествии рассказали очевидцы, которые видели, как мужчина с кровавой раной спустился в метро и просил о помощи.

Как сообщается, инцидент случился около 6 часов утра у станции метро «Ленинский проспект». О происшествии рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальных сетях.

По словам очевидцев, таксист ударил мужчину, который предположительно был его клиентом, ножом. Раненный мужчина поспешил скрыться от таксиста и спустился в переход, после чего отправился в метро. Как утверждают очевидцы, по всему переходу остались следы крови, а у входа в метро после мужчины увидели «кровавую лужу».

По информации, мужчина просил о помощи и ему вызвали врачей скорой помощи. Пострадавшему наложили повязку и обработали рану. О том, насколько серьезные повреждения – не сообщается. Детали происшествия уточняются. Пользователи Сети выдвигают свои предположения о том, что стало причиной поножовщины. По мнению комментаторов, таксист мог применить агрессию и напасть на мужчину из-за того, что тот не оплатил проезд.