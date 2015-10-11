В Барнауле парикмахер оставила бюллетень себе на память о выборах

В первые часы голосования в Барнауле произошел довольно курьезный инцидент. Женщина пришла на выборы, взяла бюллетень и ушла, так и не отдав свой голос ни за одного из 8 кандидатов на пост президента.

Как стало известно, данный инцидент произошел практически сразу же после открытия избирательных участков в Барнауле. Сообщается, что на избирательный участок пришла женщина, она предъявила документы и взяла бюллетень, однако голосовать на стала. Избирательница тут же развернулась и покинула участок, унося с собой бюллетень.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нарушительницу. В ходе проведенной беседы выяснилось, что никаких злых умыслов женщина, которая работает парикмахером, не преследовала. Она всего лишь хотела оставить бюллетень себе на память о выборах в 2018 году. Правоохранители обвинили ее в создании "карусели" на выборах, ведется дальнейшее разбирательство.