В Уфе во время преждевременных родов у 15-летней девочки умер ребенок

СМИ сообщают, что в Уфе во время преждевременных родов у 15-летней девочки, которая учится в 9-м классе, умер ребенок. По данным источника, девочка живет с 23-летним мужчиной и имеет ребенка, которому 2 года.

Как сообщается, школьница была на 35 неделе беременности. У нее случились преждевременные роды, которые проходили в туалете. Новорожденный младенец скончался, его мертвое тело отправили на экспертизу.

Источник также сообщил, что девочка живет с 23-летним мужчиной. От сожителя школьница уже родила мальчика, которому сейчас 2 года. Второй ребенок, которого 9-классница зачала с 23-летним мужчиной, погиб. О том, стояла ли школьница на учете и консультировалась ли она с врачами – не известно.

Источник отметил, что полиция обратила внимание на инцидент и начала проверки. Детали и точные данные станут известны после судебной экспертизы, которая покажет, почему скончался ребенок.