В Приморье женщина проголосовала на выборах и умерла

В Приморье выборы президента России закончились для жительницы села Кролевцы смертью. По информации, пожилая избирательница проявила гражданскую позицию, отдала свой голос за одного кандидатов, села в машину и умерла.

Инцидент случился в селе Кролевцы Артемовского городского округа. По данным от местных СМИ, женщине было около 70 лет.

Сообщается, что женщина пришла на выборы, где успела проголосовать. После, она вышла из избирательного участка и села в автомобиль. Там, по невыясненным причинам, она скончалась. Подробности происшествия уточняются. Детали и точная информация не сообщается, возможной причиной смерти источники называют возрастные болезни.

Сегодня, 18 марта, жители России выбирают нового президента страны. Согласно сводкам по Приморью, свой выбор сделал уже каждый четвертый гражданин. Эксперты уже сообщили, что утренняя явка избирателей Приморья уже превысила активность 2012 года.