В Дагестане на 7-летнего ребенка напала стая бездомных собак

В Дагестане на 7-летнего мальчика, живущего в Каспийке, напала стая бездомных животных. Ребенок не пострадал, но был сильно испуган, инцидент случился возле детского сада.

Проблема бездомных собак обостряется весной, когда у животных начинается «брачный сезон». В этот период собаки могут проявлять неоправданную агрессию и нападать на людей без повода. Нередко случаются инциденты, когда стая собак нападает на беззащитных детей или пожилых людей, которые не в силах дать отпор агрессивным животным.

В этот раз собаки напали на мальчика из Каспийки. О происшествии рассказала его мать, которая недоумевает от того, что местные власти бездействуют и не решают проблемы бездомных животных. 7-летний мальчик шел с няней, но она отошла вперед и ребенок от нее отдалился.

На мальчика стали прыгать и рычать собаки, они сильно испугали ребенка. Няне удалось отогнать животных, но испуг мальчика остался. Ребенок был сильно потрясен внезапной агрессией и теперь опасается собак. К счастью, собаки не успели покусать мальчика, тот при инциденте травм не получил.

Не так давно появилась идея о введении обязательного учета животных. В Подмосковье депутаты выступили с предложением, которое поможет снизить количество бездомных собак и котов. Для этого предлагается фиксировать каждое животное, которое берет к себе домой человек. Если хозяин решит избавиться от питомца, то его вычислят и привлекут к ответственности. Так можно будет снизить неконтролируемое размножение и общее количество брошенных на улице животных. Однако, дойдет ли проект до утверждения – не известно.