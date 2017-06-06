Под Тамбовом школьник играл у трансформаторной подстанции и погиб от удара током

В Тамбовской области игры у трансформаторной подстанции закончились трагически. 13-летний школьник прыгал в снег с крыши опасного здания и погиб от удара током.

Как сообщают в Следственном Комитете по Тамбовской области, 13-летний мальчик играл у подстанции и получил травмы, не совместимые с жизнью. По данным, ребенок прыгал с крыши станции в снег. Очередной прыжок закончился трагически, так как школьник получил сильнейший удар током.

Сообщается, что по данному случаю начались проверки. Полиция намерена опросить работников энергоснабжающей организации, которая занимает здание подстанции. Правоохранителям придется установить, по чьей вине на крыше здания находились объекты, бьющиеся током. Смерть ребенка стала поводом для расследования и проверок того, как ведутся охранные меры в подобных организациях.