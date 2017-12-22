В Саратове мужчина украл из магазина виски, «пепси» и пачку пельменей

В Саратовской области 27-летний житель Балаково был задержан и отпущен под подписку о невыезде за кражу из магазина. Мужчина украл бутылку виски, напиток Pepsi и упаковку замороженных пельменей.

Как сообщается, накануне мужчина пришел в магазин Балаково, оттуда он украл виски, напиток и пельмени. Денег из кассы или других продуктов он брать не стал. Полиция, в ходе проведения расследования, нашла и задержала мужчину, против него возбудили уголовное дело. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Сейчас подозреваемый в хищении пельменей отпущен на свободу, но перед освобождением он подписал подписку о невыезде. Полиция установила, что мужчина уже имеет две судимости, одна из которых за кражу. Ранее он уже получал 180 часов исправительных работ, но, как видимо, наказание от краж его не остановило. Полиция продолжает проверки и ведет расследование.