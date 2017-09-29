В Петербурге насильник изнасиловал женщину и выбил ей зубы

В ночь на 16 марта в Петербурге 40-летняя женщина стала жертвой насильника, который помимо принуждения к сексу выбил ей два зуба. Инцидент случился в Муринском парке, когда женщина шла домой, а насильник напал на ее и ударил по голове.

Как сообщается, женщина шла домой в одиночестве. Внезапно, когда та проходила по Муринскому парку, она получила удар по голове. Неизвестный мужчина несколько раз ударил свою жертву и, когда та уже не могла сопротивляться, он ее изнасиловал.

После преступления мужчина оставил женщину лежать на земле и поспешил скрыться. Пострадавшая могла подняться и отправилась к медикам. В Больнице ей диагностировали сотрясение мозга и зафиксировали, что насильник выбил ей два зуба.

В полиции сообщили, что по факту происшествия уже возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется следствие и проверки, личность насильника устанавливается. Детали уточняются.