Под Пермью дом 85-летнего пенсионера превратился в сплошной лёд

Под Пермью дом 85-летнего дедушки покрылся льдом из-за прорыва трубы около соседнего пруда. Чиновники отказываются помогать одинокому пожилому пенсионеру.

Пожилой мужчина акцентировал внимание на том, что прорыв трубы привёл к полному затоплению его дома. В результате повсюду образовалась вода. Из-за сильного мороза она превратилась в 25-сантиметровый каток. Открыть двери или же передвинуть мебель невозможно из-за толстого слоя льда.

Кроме того, пострадали запасы еды в погребе и пчелиные ульи. 85-летний пенсионер обратился к чиновникам за помощью, но они так и не стали способствовать в ликвидации льда в доме пожилого одинокого мужчины.