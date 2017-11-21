В Тюменской области мужчина убил своих 6-летних дочек-близняшек

16 марта в поселке Боровский Тюменской области мужчина убил своих 6-летних дочек-близняшек, его труп нашли в том же доме, где лежали мертвые тела девочек. Соседи рассказали, что к трагедии могла привести ссора мужчины с его супругой.

Как сообщает старший помощник СУ СКР по Тюменскому региону Анастасия Лепехина, в частном доме поселка Боровский было найдено три трупа: два мертвых тела девочек-близняшек и труп их отца. По данным, мужчина убил своих дочерей. Его мертвое тело нашли в одном помещении рядом с трупами близняшек. Причины трагедии пока не известны.

Соседи, живущие рядом с домом, где разыгралась трагедия, рассказали, что мужчина мог пойти на такой поступок из-за серьезной ссоры с женой. В СУ СКР сообщили о возбуждении уголовного дела. Полиция ведет проверки и устанавливает все обстоятельства случившегося инцидента. Детали и подробности происшествия не сообщаются. Известно, что отец девочек-близняшек – местный житель 1981 года рождения.