В Бурятии глава поселения до смерти забил мужчину, чтобы предотвратить его преступления

В Бурятии глава поселения Верхний Торей и двое его односельчан обвиняются в избиении мужчины, который потом от травм скончался. В начале марта глава поселения и его товарищи избили мужчину из-за того, что тот отказался уезжать.

Как сообщается, в феврале 2017 года в село Верхний Торей Джиджинского района приехал вместе со своей сожительницей мужчина, который рос в поселке и где его ждала мать. Мужчина решил навестить свою мать, но не учел, что ранее он получал ряд судимостей по преступлениям, совершенным против односельчан. В итоге, родной поселок встретил экс-осужденного недобродушно.

Мужчине порекомендовали уезжать и не оставаться в селе, но тот предупреждение проигнорировал. Тогда, 10 марта, три нетрезвых жителя села решили «проучить» гостя поселения и поехали к нему домой. Мужчину избили, погрузили в грузовик, отвезли на край села. Там его еще раз избили и привезли обратно. С сильными травмами тот попал в больницу, где вскоре скончался. против подозреваемых завели уголовное дело.