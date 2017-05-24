Одетый в костюм царя пикетчик с плакатом «Путина в императоры» попал в психбольницу

В Москве полиция задержала и передала в психбольницу мужчину, который нарядился в костюм царя времен Ивана Грозного или Петра Первого, в таком наряде он пикетировал на центральных улицах столицы с плакатом «Путина в императоры». В полиции костюм мужчины сочли проявлением мании величия и пикет-перформанс не оценили.

Как сообщается, накануне на улицах столицы состоялся пикет, во время которого одни активист-общественник решил продемонстрировать свой перформанс. Мужчина надел на себя костюм, похожий на костюм царя. Судя по внешнему виду одежды, костюм имитировал «царское одеяние» времен Ивана Грозного или Петра Первого.

К костюму мужчина добавил не менее привлекающий внимание плакат, надпись на котором гласила о том, что Путина стоит сделать императором. В таком виде активист ходил по центру Москвы и шокировал прохожих. В итоге, на мужчину обратила внимание полиция, которая сочла перформанс ничем иным кроме как проявлением психического расстройства.

Мужчине удалось позвонить из машины полиции, во время того, как его уже везли в психиатрическую больницу. Активист сообщил, что его костюм навел полицейских на мысль, что он страдает от шизофрении и мании величия.

Информацию подтвердила и жена задержанного активиста. В психлечебнице ей сообщили, что к ним действительно поступил мужчина, который пикетировал улицы с плакатом о Путине.