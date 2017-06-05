В Кузбассе нашли труп 19-летнего парня с ножевыми ранениями

В Ленинско-Кузнецком Кемеровской области, 16 марта, был найден труп молодого парня, на теле которого присутствовали следы насилия. Источники сообщают, что погибший – 19 -летний местный житель, на теле которого остались раны от ножа.

Как сообщают источники, близкие к семье, где погиб парень, полиция уже взяла дело на расследование и начала проверки. Родственница погибшего указала, что не хочет делиться подробностями, так как уже устала от допросов полицейских.

Труп парня нашла его родственница, которая пришла в один из домов на улице Пушкина и увидела там мертвого молодого человека. На данный момент не известно, кто убил парня, поисками предполагаемого убийцы занимается полиция.

Известно, что на теле парня зафиксировали ножевые ранения, которые свидетельствуют о том, что смерть молодого человека наступила в результате насильственных действий. Детали происшествия и подробности случившегося уточняются.