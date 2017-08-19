В Петербурге пожарные спасли ребенка, не сумевшего назвать адрес

Пожарным Санкт-Петербурга 16 марта позвонил ребенок и сообщил о пожаре в своей квартире, но не смог назвать адрес. Пресс-служба МЧС сообщила, что мальчика едва успели спасти.

Около 17 часов дежурному поступил звонок от маленького человека, который, задыхаясь, сообщил о загоревшейся кровати и попросил о помощи. Звонок был коротким и мог оказаться розыгрышем, однако сотрудник перезвонил по номеру. Со второй попытки он получил ответ - мальчик заявил, что не может встать, начал кашлять и хрипеть.

В ситуацию вмешались правоохранители. Они получили сигнал от диспетчеров и запеленговали примерное расположение звонившего. Совсем скоро пожарные получили два адреса в отдаленных районах: в Выборгском на улице Сикейроса, а также в Московском на улице Варшавской. Не зная точного адреса, они искали приметы пожара в окнах многоэтажек. В итоге обильные клубы дыма были замечены на девятом этаже дома по Есенина.

Параллельно с прибытием экспертов соседи почувствовали характерный запах и также вызвали спасателей. А всего несколькими минутами ранее в горящую квартиру забежала мама пострадавшего, вернувшаяся из магазина. К счастью обоих, сотрудники МЧС вовремя успели вытащить обоих живыми и опасной обстановки. Сам пожар особых проблем не доставил - его ликвидировали в считанные минуты. Женщину и её сына госпитализировали, диагностировав отравление. В настоящее время опасность для жизни миновала.