Прозрачный поезд-призрак из Китая шокировал Интернет-сообщество

10 марта камера наблюдения на китайском вокзале зафиксировала прозрачный поезд-призрак. Видеоролик появился в YouTube и шокировал пользователей видеохостинга.

На записи видно обычную вокзальную платформу в городе Баотоу, к которой прибывает феноменальное явление - едва различимый состав, напоминающий привидение. Он остановился, выждал положенное время, а затем поехал по рельсам дальше. Весь процесс сопровождался звуками, характерными для движения поездов.

Видео записали и распространили сотрудники железной дороги. Они утверждают, что за всё время своей работы ни разу не видели ничего подобного и не желают становиться свидетелями похожего вновь.

Зрители строят догадки относительно того, что же на самом деле произошло в Баотоу. Некоторые не соглашаются с версией о призраке и считают, что силуэт поезда проник в наш мир и параллельной вселенной. Некоторые склоняются к научной фантастике и предполагают, что произошло своеобразное испытания инновационной технологии невидимости.