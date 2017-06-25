В Устюжне лом вылетел при буксировке MAN и сломал ребра прохожему

15 марта в Вологодской области житель Устюжны решил помочь отбуксировать грузовик MAN и, вероятно, получил перелом ребер из-за выскочившего лома. Об этом в пятницу уведомили глава отдела пропаганды регионального УГИБДД Ирина Трусова.

Инцидент произошел примерно 12:45 рядом со зданием №9 по Коммунистическому переулку. MAN застрял во время движения, а водитель 1965 года рождения пытался сдвинуть его с места. Водитель КамАЗа проявил профессиональную солидарность и согласился взять коллегу на буксир.

Мужчины сцепили транспортные средства тросом и начали стягивать его при помощи лома. Во время этого процесса к шоферам подошел прохожий с предложением помощи. КамАЗ начал тянуть MAN, однако водитель не устранил угрозу срыва инструмента. В итоге во время движения лом вылетел и врезался в грудную клетку пешехода 1986 года рождения. "Скорая помощь" доставила его в районную больницу.