Пьяный мужчина из Сыктывкара уехал из ночного клуба в женской шубе

В Сыктывкаре пьяный местный житель уехал из ночного клуба, надев чужую женскую шубу. Об этом пишет пресс-служба УМВД по Республике Коми.

Владелица обратилась в полицию с заявлением о пропаже верхней одежды за 50 тысяч рублей. Инцидент зафиксировали камеры у входа в заведение. На записи видно, как из клуба выходит мужчина, накинувший на себя явно не свой наряд. По информации правоохранителей, он немного постоял у крыльца, а затем уехал домой на такси.

Спустя некоторое время полицейские отыскали водителя, который в ту ночь отвозил нетрезвого клиента. Шубу тот забыл на заднем сидении, а таксист берег её в ожидании владельцев. Ещё позже удалось вычислить пассажира 1988 года рождения. Подозреваемый заявил, что не может вспомнить событий, ибо сильно выпил в тот вечер. Предварительно вина мужчины подтвердилась показаниями свидетелей и найденными уликами. Шуба вернулась к обладательнице, а следователи возбудили дело по факту кражи.