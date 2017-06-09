В Воронежской области полиция отыскала пропавшую 15 лет назад девушку

Полицейские в сотрудничестве со следователями СК отыскали в Воронежской области девушку, которая уже 15 лет считается пропавшей. Об этом 16 марта рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В 2002 году женщина из Алексеевки, что в Белгородской области, заявила в правоохранительные органы о пропаже своей дочери 19 лет. Она покинула комнату в общежитии медицинского колледжа и без предупреждения исчезла в неизвестном направлении, оставив все свои вещи и документы.

Спустя долгое время безрезультатных поисков, эксперты решили расширить зону поисков, переквалифицировав дело в "Убийство". Однако лишь недавно сотрудники полиции Острогожского района и Следственного комитета обнаружили пропавшую. На допросе она поведала, что решила сбежать от давления родителей, устроивших скандал из-за её поступков и низкой успеваемости. Затаив обиду, студентка бросила учебу и переехала жить в Острогожск, а потом несколько лет обитала в Москве.