Пара из Краснодара потеряла украденный шуруповерт и решила стащить другой

16 марта в Краснодаре молодая пара во второй раз украла шуруповерт, потому как потеряли первый. Об этом в пятницу уведомила пресс-служба регионального УМВД.

По информации правоохранителей, 27-летний молодой человек вместе со своей 21-летней девушкой стащили строительный инструмент из гипермаркета, расположенного на улице Селезнева. Предполагаемые воры поместили его в свой рюкзак и пытались незаметно пронести похищенное мимо охраны, не расплатившись.

Однако бдительные сотрудники учреждения заметили правонарушение на камерах видеонаблюдения и тут же отправили сигнал в полицию. Подозреваемых задержали и досмотрели, обнаружив имущество гипермаркета. Задержанные аргументировали свой поступок потерей в трамвае ещё одного шуруповерта, который они так же украли немногим ранее. Полицейские возбудили против них уголовное дело и начали расследовать обстоятельства преступления.