Укусивший полицейского оренбуржец проведет почти 2 года в тюрьме

В Оренбургской области на год и 8 месяцев лишили свободы мужчину, который покусал полицейского. Об этом сообщает пресс-служба регионального суда.

В уведомлении сказано, что местного жителя задержали сотрудники полиции за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте. Его посадили в служебный автомобиль и повезли в районное отделение. Во время поездки осужденный возмутился поведением представителей власти и начал требовать остановить машину. Не полужив желаемого эффекта на свою просьбу, преступник ударил одного из правоохранителей ногой в грудь и впился зубами в руку другого.

Подсудимый на допросе и судебном заседании сознался в содеянном. Учитывая все факторы, судья приговорил оренбуржца к почти двум годам пребывания в колонии строгого режима. Мужчина не согласился с приговором и попытался обжаловать его по апелляции, однако изменений не добился.