В Ярославской области охотник застрелил егеря вместо волка

15 марта в Ярославской области охотник во время загона волков по ошибке застрелил местного егеря. Об этом в пятницу уведомила пресс-служба регионального СУ СК.

По информации ведомства, 50-летний мужчина охотился на хищников в лесах Гаврилов-Ямского района неподалеку от деревни Головино. Вооружившись охотничьим ружьем, он выстрелил и непреднамеренно попал в 61-летнего егеря. Рана спровоцировала обильную потерю крови, из-за чего пострадавший умер на месте.

В настоящее время следователи начали проверять обстоятельства гибели покойного. Они решают, есть ли повод возбуждать дело по уголовной статье об убийстве по неосторожности.