На Куршском заливе отыскали вмерзший в лед труп

15 марта очевидцы, рыбачившие в водах Куршского залива, заметили труп мужчины, вмерзший в лед. Об этом пишет пресс-служба СУ СК по Калининградской области.

Покойный застыл в 100 метрах от береговой линии рядом с поселком Мысовка. Спасатели из Советска прибыли к месту инцидента и вырезали замерзшее тело при помощи бензопил. Затем его отдали в распоряжение полицейских.

Предполагается, что умерший - 36-летний местный житель, который пропал в конце 2016 года. Вероятно, рыбак поплыл ставить сети и утонул. Подробнее причину смерти должна выяснить судебно-медицинская экспертиза. Тогда следователи примут процессуальное решение.