Экипаж Virgin Atlantic выломал дверь туалета и прервал секс пассажиров

Во время полета лайнера авиакомпании Virgin Atlantic экипаж вышиб дверь туалета, чтобы прервать половой акт пассажиров. Об этом пишет издание The Sun.

Инцидент произошел на 11-часовом маршруте из Лондона в Канкун, город в Мексике. Двое туристов около 30 лет из Великобритании решили развеять тоску и уединиться в туалете эконом-класса. Вскоре звуковое сопровождение секса услышали пассажиры, размещенные рядом. Они и проинформировали сотрудников компании о правонарушении.

Стюардессы вскрыли дверь туалетной кабинки и прервали партнеров. Одна из них отметила, что путешественники, поддавшись страстному порыву, испортили себе отпуск. Девушку и парня выпроводили из помещения под аплодисменты, ироничные возгласы из салона и съёмку смартфонов. В аэропорте Канкуна их оперативно задержала транспортная полиция. Как отмечает британское СМИ, молодой человек пытался оправдать происшествие желание помочь даме, которой стало плохо.