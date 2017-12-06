"Возьмите таблеточку": 55-летний житель Ставрополя умер по ошибке фельдшера

В Ставрополе фельдшера подозревают в смерти 55-летнего мужчины из-за халатности. Об этом 16 марта уведомляет пресс-служба регионального СУ СК.

По информации правоохранителей, родственники вызвали "скорую помощь" после жалобы пожилого мужчины на плохое самочувствие. Сотрудница медицинской службы прибыла по сигналу и выявила признаки гипертонического кризиса. Медик назначила пациенту медикаментозное лечение и оставила рецепт. Позже оказалось, что ему требовалась экстренная госпитализация.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что мужчину можно было спасти, вовремя доставив в лечебное заведение. В связи с этим фельдшер стала фигуранткой возбужденного уголовного дела.