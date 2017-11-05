Расчлененный труп мужчины‍ нашли в в заброшенной машине в Якутске

Расчлененный труп 36-летнего мужчины‍ нашли в в заброшенной машине в столице Республики Саха Якутске. Установлено, что он пропал 23 февраля 2018 года и являлся выходцем Хабаровского края.

Сотрудники Главного управления по Республике Саха сообщают о случае, в ходе которого на территории города Якутск было найдено расчлененное тело мужчины. Позже было установлено, что погибшим являлся 36-летний мужчина, ранее проживавший в Хабаровском крае. О его пропаже заявила родная сестра, написавшая заявление в полицию. В ходе расследования было установлено, что последний раз с мужчиной общался его 28-ллетний коллега. Именно после визит к нему мужчина пропал.

Продолжая совершать свою работу, правоохранительные органы нашли расчлененное тело на территории местного Домостроительного комбината. Путем допросов коллеги погибшего удалось выяснить, что тот приходил к нему в свой день рождения. Во время застолья они, уже будучи изрядно выпившими, повздорили, вследствие чего один убил второго и вначале спрятал тело на балконе в квартире, а позже там же расчленил и вывез, спрятав в салоне заброшенной машины.