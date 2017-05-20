"Уложили в больницу": на востоке Москве неизвестные избили пенсионерку

16 марта в восточной части Москвы неизвестные преступники атаковали пенсионерку и нанесли ей тяжелые травмы. Об этом уведомило столичное ГУ МВД.

По неустановленной причине злоумышленники напали на пожилую женщину. Спустя некоторое время к месту инцидента прибыла по вызову бригада "скорой помощи". Оцени степерь повреждений, медики установили необходимость госпитализировать пострадавшую для оказания необходимой медицинской помощи.

Правоохранители добавили, что избиение зафиксировано на Прядильной улице. Сейчас полицейские проверяют обстоятельства предполагаемого преступления, а также ищут подозреваемых.