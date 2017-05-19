В Новосибирской области парень забил беременную девушку кувалдой ради любовницы

Житель Новосибирской области решил выйти из любовного треугольника и насмерть забил свою беременную женщину кувалдой. Об этом 16 марта уведомила пресс-служба регионального СУ СК.

По информации ведомства, 20-летний парень жил в селе Новомошковское вместе с 21-летней пострадавшей, которая вынашивала от него ребенка. Параллельно он завел отношения на стороне. В итоге молодой человек отдал предпочтение новой возлюбленной, а старую партнершу решил ликвидировать.

2 августа прошлого года между сожителями произошел крупный скандал. После него подозреваемый спрятал в укромном месте орудие убийства и перчатки. На следующий день он встретил покойную после работы и повел её домой через лес. Дойдя до тайника, предполагаемый преступник извлек кувалду и нанес жертве не менее пяти ударов по голове. После смерти от тяжелых травм, девушка была сброшена в овраг и скрыта под слоем листвы.

Спустя некоторое время тревогу забили родственники умершей. Когда полицейские подключились к поискам, обвиняемый поделился с ними информацией о преступлении и даже отвел их к трупу. Позднее он полностью признал свою вину. Теперь дело рассмотрят в областном суде. Подсудимому грозит от 8-20 лет колонии или же пожизненное заключение.