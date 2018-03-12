Яд для Скрипаля привезла его дочь в чемодане‍ - The Telegraph

Газета The Telegraph сообщает, что яд, которым впоследствии была отравлена дочь бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, находился в чемодане его дочери. Веществом еще в в Москве могла быть пропитана какая-то одежда в нем или же предмет косметики.

Ежедневная британская газета The Telegraph сообщает новые подробности в деле об отравлении бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Ссылаясь на следственные органы Лондона, издание пишет, что яд, которым он впоследствии был отравлен, был привезен из России, что доказывает причастность ее правительства. Описывая детали, в сообщении говорится, что нервно-паралитическим веществом могла быть пропитана какая-то вещь, которую везла Юлия Скрипаль. Также высказывается предположение, что она могла везти подарок, который впоследствии послужил источником отравления.

Тем не менее, как уточняет The Telegraph, это версия до сих пор является предположением и не доказана. И все же больше всего британские следователи склоняются к тому, что убийцы Скрипаля забрались в дом его дочери еще в Москве и подложили ей в чемодан яд.