Житель Сыктывкара избил мать и жестоко убил перед ней двух котят

Житель Сыктывкара, предположительно, избил свою мать, а затем с особой жестокостью убил двух её котят. Об этом 14 марта уведомляет пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

По информации правоохранителей, в сентябре нетрезвый 28-летний мужчина без веской причины ударил родственницу по голове. Женщина попыталась сбежать, однако в коридоре получила ещё один удар деревянной рамой. Стекло разбилось и оцарапали пострадавшую.

Этого подозреваемому показалось мало. Он схватил двух маленьких котов и садистски лишил их жизни прямо перед глазами матери. Сыктывкарца усмирил лишь её сожитель, который затолкал пьяного изверга в квартиру и держал его до прибытия правоохранителей. Как стало известно, в июне подозреваемый также травмировал шею сожителя ножом во время конфликта.

Теперь вероятный преступник обвиняется в умышленном нанесении легкого вреда посредством предмета и жестоком обращении с животными. Во время допроса он аргументировал своё поведение ненавистью к кошкам. Дело направлено в мировой суд.