В Новосибирске сотрудник магазина жестоко расправился с пуделем

15 марта в Новосибирске свидетели сообщают о жестоком убийстве пуделя в одном из магазинов сети "Мария-Ра". Предполагается, что к смерти животного причастен сотрудник торговой точки.

Очевидцы утверждают, что инцидент произошел на улице Героев Революции. Работник пытался выгнать пса из торгового зала. Спустя несколько мгновений раздался громкий визг. Собака добралась до входной двери, а затем свалилась в с конвульсиями и погибла. Рядом растеклась кровь.

Прибывшая по сигналу вневедомственная охрана проверила камеры видеонаблюдения. По словам служащих, на камерах зафиксирован бросок сотрудником предмета, якобы, ножниц. Сам подозреваемый заявил, что стукнул пуделя мешком с картошкой.

Горожанка, наблюдавшая за событиями, очень сомневается в вынесении справедливого наказания для вероятного преступника, ведь даже не был задержан. Она добавила, что его коллеги выгоняли на улицу небезразличных, которые положили мертвого зверька в коробку.