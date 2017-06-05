В Вязниках молодой парень изнасиловал 5-летнюю дочь знакомой

Во Владимирской области 20-летний житель Вязников обвиняется в изнасиловании 5-летней дочери своей знакомой. Об этом уведомляет пресс-службе регионального СУ СК.

Подозреваемый женат и живет со своей супругой в комнате общежития. Время от времени подруга передавала семейной паре на поруки свою маленькую дочь.

По информации следователей, молодой человек пользовался привязанностью девочки к себе, а также её доверчивостью и беспомощностью. В июне 2016 года он дважды вступил с малолетней в сексуальный контакт, находясь в общежитии. А весной 2017-го обвиняемый совратил девочку ещё раз в здании заброшенного детского сада.

Сексолого-психиатрическая экспертиза определила, что парень страдает органическим расстройством личности из-за плохой наследственности и употребления спиртного с раннего возраста. Его поместили под арест. Вскоре дело рассмотрят в судебном порядке.

Следственный комитет отметил, что специалист обратил на ситуацию в семье пострадавшей девочки профилактические надзорные органы. Ведомство намерено оценить контроль за воспитанием троих детей одной лишь матерью.