В Екатеринбурге неизвестные массово разгромили автомобили

Ночью с 13 на 14 марта неизвестные злоумышленники разгромили несколько автомобилей, припаркованных в Екатеринбурге. Об этом уведомили волонтёры "Гражданского патруля".

Владельцы обнаружили повреждения на машинах, накануне оставленных рядом с домом №17 по Сызранскому переулку. Одна из пострадавших написала на своей странице в Instagram, что это может быть "акцией" местных уголовных элементов. По её словам, преступники стащили видеорегистратор и нанесли автомобилю ущерб в размере 50 тысяч рублей.

Сотрудники общественной организации предполагают, что погром на самом деле призван устрашить местных жителей. Дело в том, что рядом с многоэтажкой нет полноценной парковки. Из-за этого местные жильцы из необходимости оставляют свой транспорт на незастроенном участке рядом со знанием №596 на Астрономической улице. Три месяца назад криминальная организация незаконно устроила в том месте платный паркинг. Прокуратура проверила ситуацию и обнаружила правонарушения, однако дело хода не возымело. Напротив, нарушители перешли к более активным действиям- от угроз по СМС к порче личного имущества.