Под Рославлем легковушка пострадал от свалившегося с дорожной машины булыжника

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15 марта в Рославльском районе Смоленской области свалившийся с дорожной машины камень повредил легковой автомобиль. Об этом пострадавший водитель объявил в региональном сообществе "ВКонтакте".

 По словам автора, около половины восьмого утра он двигался из сельского поселения Кириллы по направлению к Рославлю. Внезапно тяжелый булыжник врезался в легковушку со стороны рабочей техники оранжевого цвета, которая обслуживает дорожное покрытие.

Мужчина просит отозваться свидетелей происшествия. Он отмечает, что во время аварии несколько людей стояли на остановке транспорта "Льнозавод".

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Автор - Александр Лубяной
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