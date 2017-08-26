Под Рославлем легковушка пострадал от свалившегося с дорожной машины булыжника

15 марта в Рославльском районе Смоленской области свалившийся с дорожной машины камень повредил легковой автомобиль. Об этом пострадавший водитель объявил в региональном сообществе "ВКонтакте".

По словам автора, около половины восьмого утра он двигался из сельского поселения Кириллы по направлению к Рославлю. Внезапно тяжелый булыжник врезался в легковушку со стороны рабочей техники оранжевого цвета, которая обслуживает дорожное покрытие.

Мужчина просит отозваться свидетелей происшествия. Он отмечает, что во время аварии несколько людей стояли на остановке транспорта "Льнозавод".