В Томске голая женщина в банке угрожала себя поджечь

В Томске голая женщина в одном из отделений банка "Совкомбанк" угрожала себя поджечь. Произошедшее очевидцы сняли на камеру, видео попало в сеть.

Сотрудники Главного управления МВД по Томской области сообщают об инциденте, в котором им пришлось участвовать из-за вызова сотрудников банка "Совкомбанк". Так, персонал одного из отделений столкнулся с тем, что к ним вошла женщина средних лет, разделась и залезла на стол. После этого она, говоря о том, что банк раздел ее до нитки, стала угрожать себя поджечь.

Это произошло вчера вечером, 14 марта, в отделении, которое находится в торговом центре "Виктория". Женщину пытались остановить охранники, которые поняли, что она страдает какими-то расстройствами, и забирали у нее предметы, которыми она могла нанести себе вред.

Впоследствии оказалось, что женщина, которая голая стояла на столе отделения, действительно страдает от психического заболевания. В банке кредитов она не имеет, соответственно, не имеет задолженностей.