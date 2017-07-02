15 марта житель Новосибирска при оглашении приговора выпрыгнул с четвертого этажа здания суда‍. Об этом сегодня сообщили сотрудники Центрального районного суда.

Стало известно о курьезе, который произошел в четверг, 15 марта при при оглашении осудительного приговора жителю Новосибирска. О нем известно, что он нуждался в мере наказания, так как нарушил уголовный кодекс России. Проблемы с законом у него возникли, когда он, передвигаясь по территории города, нарушил правила дорожного движения. Вследствие этого он сбил пешехода, что повлекло за собой получение им тяжелых телесных травм.

Во время заседания судья огласил, что житель Новосибирска должен последующие один год и семь месяцев находиться в тюрьме. Испугавшись такого наказания, подсудимый разбежался и прыгнул с четвертого этажа здания суда. После этого он поднялся и продолжил побег, однако был снова задержан полицейскими.