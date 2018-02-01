В Челябинской области сиделка кружкой насмерть забила клиента‍, который не мог ни двигаться, ни говорить. Инцидент произошел в первый день работы женщины, тогда же она напилась, собрала все ценные вещи в квартире пенсионера и требовала отдать деньги.

Сотрудники Главного управления МВД по Челябинской области сообщают о случае, в ходе которого в Магнитогорске 52-летняя сиделка кружкой насмерть забила 63-летнего клиента‍. Согласно данным, которые они передают, инцидент был зафиксирован еще в декабре 2017 года. До сих пор следователи собирали улики по делу, а недавно прошло последнее заседание суда. Теперь известны все материалы и доказательства, которые были использованы в суде.

Согласно вердикту суда, женщина дала объявление о том, что предлагает услуги сиделки на одном интернет-ресурсе. После этого ей позвонил сын пострадавшего пенсионера и договорился о сотрудничестве. Они обговорили, каким образом будет осуществляться оплата труда, и договорились о дне, когда женщина должна поступить на работу. В первый же день все и случилось. Женщина нашла в личных вещах клиента портвейн и напилась. После этого она начала собирать по дому ценные вещи и посуду, которые только нашла, а также пыталась скрутить со стены плазменный телевизор, но у нее не вышло. После этого сиделка подошла к пенсионеру и стала бить его по голове керамической кружкой, чтобы он ответил, где лежат деньги. Тот же ни говорить, ни двигаться, чтобы показать, не мог, а потому умер от полученных травм.

Женщину на месте происшествия застала дочь клиента. Она, хоть и спряталась под одеяло, все равно была найдена и задержана полицией.