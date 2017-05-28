В Ленинградской области на пятиклассницу напал пожилой спортсмен-педофил‍. С заявлением о случившемся в правоохранительные органы Гатчины обратилась 37-летняя женщина, мать 11-летней пострадавшей.

Сотрудники Главного управления МВД по Ленинградской области сообщают о случае, в ходе которого в Гатчине пожилой спортсмен-педофил‍ напал на пятиклассницу и изнасиловал. Согласно данным, которые они передают, главный обвиняемый в уголовном деле, которое правоохранители возбудили по факту происшествия - 74-летний мужчина. Он является директором местного спортивно-туристического клуба.

Согласно предварительной версии полицейских, пожилой мужчина уговорами заманил пятиклассницу в помещение клуба, в котором работает и там надругался над ней. По прибытию домой девочка рассказала о случившемся матери, которая поспешила обратиться в органы с заявлением об изнасиловании. Пожилой спортсмен-педофил‍ не пытался скрыться и был найден в собственной квартире. В ближайшее время следователи начнут глубокое изучение всех обстоятельств инцидента.