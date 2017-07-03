В Саратовской области в бочке с бензином обнаружили труп молодого человека

14 марта в Саратовской области в металлической бочке с бензином объемом три кубических метра обнаружили труп молодого человека. Инцидент зафиксирован на крестьянском фермерском хозяйстве "Алиев", которое находится в нескольких километрах от поселка Карепанов.

Сотрудники Главного управления МВД по Саратовской области сообщают о случае, в ходе которого в бочке с бензином нашли труп молодого человека. Согласно данным, которую они предоставляют, происшествие зафиксировано в Озинском районе. Погибший являлся жителем поселка Карепанов. Земля, на которой произошел трагический случай, принадлежит семье умершего молодого человека.

Как сообщают правоохранители, на его теле не было найдено следов насильственной смерти. Предварительная версия следствия заключается в том, что молодой мужчина отравился отравился парами бензина, и без сознания упал в бочку, где в последствии и был найден.