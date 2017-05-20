В Рязани нетрезвый "отец года" попал на видео

В Рязани c виду нетрезвый мужчина попал на видео во время прогулки с девочкой. Автор видеозаписи разместил её на YouTube с подписью "Претендент на Отца года!".

Предполагается, что отец в состоянии неслабого алкогольного опьянения гуляет на улице со своей дочерью. В какой-то момент ему захотелось справить нужду. Пьяная голова подсказала горожанину, что отойти в туалет среди дня можно прямо во дворе в присутствии ребенка.

На ролике видно, что неустойчивый герой одной рукой опирается о дерево, а другой управляется в области ширинки. Всё это время девочка стоит рядом со стволом, держит пакет с вещами и любопытно наблюдает процесс. Параллельно свидетелем ситуации стала прохожая, которая с ироничной улыбкой на устах ушла из кадра. Оператор описал происходящее фразой: "Это беда".