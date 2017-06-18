В Мордовии мужчина нашел на улице 190 тысяч рублей и будет судим

В Мордовии 32-летний мужчина нашел на улице банковскую карту, на которой лежало 190 тысяч рублей и украл с нее средтва. Пин-код от нее был написан на обороте карты. Полиции Саранска удалось его задержать, теперь он будет судим.

Сотрудники Главного управления МВД Республики Мордовия сообщают о случае, в ходе которого в Саранске 32-летний мужчина нашел на улице банковскую карту, на которой лежало 190 тысяч рублей и украл с нее средтва. Однако остаться безнаказанным ему не удалось, так как владелица карты заявила о пропаже в полицию. Она рассказала, что ей на мобильный стали прихдиить смс-оповещения о том, что сумма частями была снята с электронного счета. Тогда она поняла, что где-то потеряла карту.

Сотрудники исследовали данные банка и выяснили, с каких банкоматов было произведено снятие крупных сумм. Далее они исследовали записи с камер наблюдения и установили, что обладателем карты стал 32-летний местный житель Саранска. При задержании он честно рассказал, что карту нашел на улице, а пин-код от нее был написан на обороте. Часть средств он уже успел потратить и будет судим за то, что сразу не постарался вернуть 190 тысяч рублей законной хозяйке.