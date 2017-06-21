14 марта в Ленинградской области 63-летний пенсионер изнасиловал 13-летнюю школьницу‍. Он дождался, когда она будет возвращаться из школы и напал. Заявление в полиция подала мать пострадавшей девочки, проживающей в городе.

Сотрудники Главного управление МВД по Ленинградской области сообщают о случае, в ходе которого 63-летний пенсионер изнасиловал 13-летнюю школьницу‍ в городе Ломоносов. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент зафиксирован днем 14 марта 2018 года. Семиклассница возвращалась домой из школы по Ораниенбаумскому проспекту, когда на нее напал пенсионер-педофил. Как предполагает следствие, он следил за девочкой и готовил покушение. Совершить преступление ему не помешало ни дневное время, ни открытый двор, в котором все произошло.

После инцидента насильник отпустил школьницу, которая по прибытию домой рассказала о произошедшем своей матери. Та поспешила обратиться в полицию. Сотрудники по горячим следам смогли задержать 63-летнего пенсионера, который теперь является главным подозреваемым по делу об изнасиловании несовершеннолетней.