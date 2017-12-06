В Хакассии ребенок умер из-за самогоноварения отца

В Хакассии самогонный апарат отца стал причиной смерти маленького ребенка. Об этом 15 марта уведомила пресс-служба республиканского СУ СК.

По информации следователей, 63-летний мужчина готовил алкогольный напиток в домашних условиях. Для этого он соорудил на кухне комплекс из бака для жидкости, плиты и системы подачи воды. Подозреваемый отлучился на несколько минут. Во время его отсутствия в комнату забежал его сын. Мальчик запнулся о шланги водоснабжения и случайно опрокинул на пол газовую плиту.

Помещение мгновенно воспламенилось. Испуганный мальчик укрылся в ванной. Отец пытался спасти его оттуда, однако пламя быстро охватило всю квартиру и преградило путь к спасению. Мальчик слишком долго пробыл в опасной обстановке и скончался, надышавшись углекислым газом. Против самогонщика возбудили уголовное дело о смерти человека по неосторожности. Вскоре ситуацию рассмотрят в суде.