«Я не мог закричать»: британец очнулся во время операции и чувствовал все манипуляции

В Великобритании мужчина рассказал, что во время операции он очнулся и, несмотря на наркоз, чувствовал все манипуляции врачей. По словам британца, он ощущал сильную боль, но не мог кричать или открыть глаза.

Как рассказал британец, ему удаляли аппендикс. Для этого его ввели в состояние под наркозом и стали оперировать. Однако, посреди операции он очнулся и понял, что лежит на столе в операционной.

Мужчина осознавал, где он и что с ним происходит. Ему было больно от манипуляций, трубка в горле мешала дышать. Однако, сообщить о своей боли британец не мог. Как утвержадет мужчина, он был парализован, не мог открыть глаза, не мог начать кричать или шевелить конечностями. Единственное, что британец смог сделать осознанно, он сделал.

«Я помочился», сообщает мужчина. На это не обратили внимание, операция продолжилась. После того, как его вывели из наркоза, британец рассказал врачам о случившемся. Однако, ему никто не поверил. Несмотря на это, британец добился компенсации и извинений от медперсонала.

Ученые сообщили, что такие случаи и правда могут происходить. Однако, процент такого – весьма мал.