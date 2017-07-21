В Петербурге бездомные до смерти избили своего товарища из-за съеденной дольки мандарина

В Петербурге суд назначил 4,5 и 5 лет тюрьмы двум бездомным, которые избили своего товарища до смерти. Поводом для избиения стала лишняя долька мандаринки, которую на свое несчастье съел потерпевший во время распития спиртного в общественном туалете.

Как сообщается, в феврале 2017 года трое бездомных решили употребить спиртное и расположились в общественном туалете, который находится в Петроградском районе. Мужчины поделили на всех мандаринку и каждому полагалась своя доля от фрукта. Однако, один из бездомных съел лишнюю дольку, что стало причиной для серьезного конфликта.

В итоге, двое бездомных мужчин избили своего товарища из-за того, что тот съел не его дольку мандарина. Мужчину, которого с жесткостью били из-за фрукта, доставили в больницу с сильными травмами. Однако, врачи не смогли ему помочь и тот умер.

Полиция возбудила против бездомных уголовное дело. После, происшествие рассматривал суд, который признал их виновными в смерти товарища и назначил им сроки в колонии строго режима. Информацию сообщили представители пресс-службы Прокуратуры в Санкт-Петербурге.