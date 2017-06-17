В Ленобласти пожилые родители заживо сгорели на глазах дочери

Во Всеволожске Ленинградской области пожилая пара заживо сгорела на глазах у собственной дочери. Отмечается, что родители женщины просто не смогли выбраться из горящего дома, решив, что смогут сами справиться с пожаром.

Как стало известно, в ночь на 13 марта в доме пожилой пары произошел пожар. 79-летний мужчина и 81-летняя женщина в это время спали на первом этаже, а их 55-летняя дочь - на втором. Ночью женщина проснулась из-за того, что услышала крики матери внизу. Она сразу же сбежала вниз и увидела разгорающийся пожар в ванной комнате. Женщина выбежала на улицу, чтобы позвать кого-то на помощь, а ее родители остались в доме, уверенные в том, что смогут справиться и без пожарных.

Их дочь уже не смогла попасть обратно в дом, так как он оказался весь в огне, ей оставалось только беспомощно наблюдать и ждать спасателей. Родители 55-летней женщины сгорели заживо, их тела смогли обнаружить только утром. Отмечается, что пожар произошел из-за газового котла, установленного в ванной комнате на первом этаже.