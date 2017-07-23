В Новосибирске 18-летняя девушка пропала сразу после смерти мужа

Волонтеры обратились к новосибирцам с просьбой помочь разыскать 18-летнюю девушку, которая пропала после смерти мужа. Сообщается, что она ушла из дома 2 марта и до сих пр о ней ничего неизвестно.

Как рассказали волонтеры, 14 марта к ним поступило сообщение с просьбой помочь в поисках пропавшей Марии Еременко, которая исчезла в Новосибирске сразу же после гибели мужа. Отмечается, что в январе 18-летняя девушка вышла замуж, а уже через месяц, в феврале, мужчина погиб. Из-за этого девушка может быть в подавленном состоянии и находиться в депрессии и не понятно, куда она могла отправиться.

Волонтеры отмечают, что с момента пропажи девушки прошло уже довольно много времени, поэтому отследить ее путь гораздо сложно. В последний раз, когда ее видели, она была одета в черный пуховик и красную шапку, а также в красно-коричневые джинсы и белые полуботинки с мехом. Рост девушки составляет примерно 170 сантиметров, она худощавого телосложения с темно-русыми волосами до плеч и серо-голубыми глазами.

Волонтеры попросили всех, кто что либо знает о местонахождении девушки или видел ее, обратиться и передать эту информацию в ближайшее отделение полиции.