13 марта в Петербурге умер режиссер Леонид Квинихидзе. Мужчина дожил до 80-ти лет, о его смерти сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Леонид Квинихидзе выступил режиссером в таких значимых фильмах как «Мэрри Поппинс, до свидания» и «Соломенная шляпка». Режиссер получил образование во ВГИКе, закончив факультет режиссуры.

Фильмография работ Квинихидзе состоит из десятков картин, среди которых есть и документальные фильмы. По данным, причиной смерти стала продолжительная борьба с заболеванием.

Леонид Квинихидзе работал в Центральной и Ленинградской студиях, выпускающих документальные фильмы. Его первый художественный фильм вышел в 1965 году, после, в 1973 году он снял экранизацию на роман Толстого.

В Союзе кинематографистов отметили, что Квинихидзе был другом, коллегой и заслуженным деятелем искусств России. Режиссер входил в состав членов Союза и высоко ценился за свои работы.