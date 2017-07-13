В Петербурге умер режиссер Леонид Квинихидзе
13 марта в Петербурге умер режиссер Леонид Квинихидзе. Мужчина дожил до 80-ти лет, о его смерти сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
Леонид Квинихидзе выступил режиссером в таких значимых фильмах как «Мэрри Поппинс, до свидания» и «Соломенная шляпка». Режиссер получил образование во ВГИКе, закончив факультет режиссуры.
Фильмография работ Квинихидзе состоит из десятков картин, среди которых есть и документальные фильмы. По данным, причиной смерти стала продолжительная борьба с заболеванием.
Леонид Квинихидзе работал в Центральной и Ленинградской студиях, выпускающих документальные фильмы. Его первый художественный фильм вышел в 1965 году, после, в 1973 году он снял экранизацию на роман Толстого.
В Союзе кинематографистов отметили, что Квинихидзе был другом, коллегой и заслуженным деятелем искусств России. Режиссер входил в состав членов Союза и высоко ценился за свои работы.