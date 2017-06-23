В центре Москвы женщину ограбили и жестоко избили молотком

В Москве неизвестные жестоко избили женщину молотком, цель нападения – ограбление. Происшествие случилось на 1-м Красносельском переулке.

Как сообщается, в центре Москвы случилось жесткое ограбление. Ради наживы грабители напали на женщину и нанесли ей удары молотком.

От сильных ударов женщина сильно пострадала и экстренно попала в больницу, где медики оказывают ей неотложную помощь. Состояние пострадавшей и степень ее повреждений не уточняются. Известно, что неизвестные лица при помощи молотка нанесли женщине удары. Предварительно сообщается, что мотивом для жесткого избиения было ограбление.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт случившегося инцидента. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося и ведет проверки. Детали и подробности инцидента не сообщаются.