13 марта в центре Саратова нашли замерзший труп мужчины. Окоченевшее тело лежало в заброшенном доме на улице Кузнечной в Волжском районе города, о нем в полицию сообщил случайный прохожий.

Сотрудники Следственного комитета по Саратовской области сообщают о случае, в ходе которого в одном из заброшенных домов в административном центре был найдет труп мужчины. Тело находилось в замершем состоянии, что косвенно указывает на возможные обстоятельства смерти неизвестного. Как сообщается, инцидент зафиксирован в Волжском районе.

Во вторник случайный прохожий вошел в заброшенный дом и увидел, что на полу лежит тело. Разглядев поближе он понял, что это мертвый мужчина, и сообщил об этом в правоохранительные органы. По приезду сотрудники установили, что на теле нет признаков насильственной смерти, однако присутствуют следы окоченения.

Ранее портал "Версия. Инфо" сообщал о случае, который вчера произошел в Москве. В ходе него с крыши многоэтажного дома на 34-летнюю балерину упала глыба льда.