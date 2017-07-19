"Прятки с законом": в Черемхово пьяный нарушитель закопался в снег, убегая от ГИБДД

14 марта в Черемхово Иркутской области пьяный нарушитель ПДД пытался обмануть ГИБДД, закопавшись в снег. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Нетрезвый водитель Subaru Forester существенно превысил скорость и не остановился по требованию представителей закона. Инспекторы отправились в погоню. Спустя некоторое время мужчина завел свой автомобиль в тупик - он был вынужден остановиться у опущенного шлагбаума на железнодорожном переезде.

Правоохранители пишут, что 35-летний иркутянин не растерялся и до приезда полиции и спрятался в снежном сугробе на крыше ближайшей постройки. Прикрывшись снегом он на некоторое время скрылся от взора полицейских, однако вскоре был найден и задержан. Теперь у беглеца на два года отберут водительские права и заставят выплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей.